Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'a veda

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Türkiye yasta...

Türk sanat tarihinin, arabesk ve halk müziğinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri aramızdan ayrıldı.

Uzun süredir tedavi altında olan 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, dün gece tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdi.

Milyonların 'Ferdi Baba'sı, arkasında sayısız başarılı albüm, film, konser ve klip bıraktı.

Bir de milyonlarca hayran...

Tayfur'un ölümünün ardından sanat ve siyasetten birçok isim taziye mesajı yayınlarken eski eşi Yeşilçam yıldızı Necla Nazır da dokunaklı bir mesaj paylaştı.

"KIYMETLİ BİRİYMİŞ"

Tayfur'un kandil gecesi ruhunu teslim etmesine dikkat çeken Nazır, şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş.

TAYFUR'UN HASTANE SÜRECİ

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Tayfur'un daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.