Necmettin Batırel: Haklı çıkan ben oldum

Döviz yükselişine karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisi yapan Necmettin Batırel, doların yükselişi öncesi kendisi için yazılanlara değindi.

Türkiye'de yaklaşık 1 aydır döviz kurundaki yükseliş, yerini düşüşe bırakmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduat sistemi ilgili ilk kez verdiği mesajlar sonrası, döviz kurunda sert düşüşler yaşandı.

Özellikle 18 liraya kadar çıkan dolar, yüzde 40 kadar değer kaybederek 10-11 lira bandını gördü.

Bu düşüş ise "10 milyar dolar şakkadak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer." sözleriyle fenomen olan ekonomist Necmettin Batırel'i akıllara getidi.

Döviz kurları yükseliş trendindeyken doların sürekli düşeceğini söyleyip kamuyonun gündemine gelen Batırel, son durum ve kendisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ŞAKKADANAK DİYENLERE KIZMIYORUM"

Türkiye gazetesinden Fatih Selek'e konuşan Batırel, "şakkadanak" videosuna kızıp kızmadığına ilişkin olarak yöneltilen soruya, "Hayır kızmıyorum. Bazen çok haksız eleştiriler yapılmıyor değil, resmen alay ediyorlar. İsmim 'şakkadanak Necmettin'e çıktı. Sosyal medya benimle eğleniyordu.

"BUNA FENOMEN DENİYOR"

İnsanlara konu lazım. Hatırlanmak güzel bir şey. Buna fenomen deniyor. Biliyorsunuz sözlükte bir fenomen, 'Değerleri ve düşünceleri akranlarından, çevreden veya toplumdaki insanlardan daha değerli olan bir insandır' diye yazıyor. Bundan tabii ki hem ülkem hem gazetem adına gurur duyuyorum. Gençler hep mazurdur. Kanları kaynıyor, onlar benim evlatlarım mesabesinde. Onlara hiç darılmıyorum, büyüyünce vay canına biz zamanında ne potlar kırmışız diyecekler." dedi.

"GERÇEĞİ KABULLENMEK ZORUNDA KALDILAR"

Batırel, "Dolar yükselirken 'Neredesin Necmettin Batırel' diyenler düşerken niye isminizi ağızlarına almadı?" ifadelerine şu yanıtı verdi;



"Aaaa bu doğru değil. Gerçeği kabullenmek zorunda kaldılar. En muhalif olanlar bile bayrak indirdi. Biz her dolar çıktığından bu adamla güldük eğlendik ama gelin görün ki günün sonunda 'Adam haklı çıktı, dağılabiliriz. Harbiden ekonomistmiş, Kral, Özgür’ü patoz etti' diyorlar. Her yerden tebrik mesajları geldi. Televizyonlar sürekli bağlanarak görüş alıyor. Ben karınca kararınca elimden geleni yaptım. Ama son noktayı hükümetim koydu. Tam da 12’den vurdu.

"HERKES APIŞIP KALDI HAKLI ÇIKTIM"

Herkes apışıp kaldı. 4 Aralık’taki yazımda, 'Hiç şüpheniz olmasın. Eğer faiz konusunda Cumhurbaşkanı’mız gemileri yakmışsa elinde çok önemli bir koz vardır. Merak etmeyin yakında açıklanır' demiştim, haklı çıktım."

Necmettin Batırel: 10 milyar doları şakkadak satarım