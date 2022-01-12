Necmettin Batırel: Mart sonunda dolar 9,5 TL'ye düşecek

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, mart sonunda doların 9.5 TL'ye düşeceğini ileri sürdü. Batırel, "Dövizleri bugünden satın kurtulun yoksa altında kalacaksınız" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, ekonomideki gidişatla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı.

Batırel, son yazısında döviz kurunun bahar aylarında düşüşe geçeceğini söyledi.

"MART AYI SONUNDA DOLAR 9,5 LİRAYA DÜŞECEK"

Mart ayı sonunda doların 9,5 liraya düşeceği iddiasında bulunan Batırel, "Dövizleri bugünden satın kurtulun yoksa altında kalacaksınız. Koş Türkiye’m koş, kim tutar seni." dedi.

Necmettin Batırel: 10 milyar doları şakkadak satarım

"EKONOMİK GÖSTERGELER SON DERECE SAĞLAM"

Yazısında daha önce doları olanın servetinin mum gibi eriyeceğini de söyleyen Batırel, şunları ifade etti:

"Mum gibi eridi, bunu göstergelere bakarak söyledim. Türkiye’nin bugünkü durumu ile doların 18,75’e çıktığı günkü durumu aynı. Ekonomik göstergeler son derece sağlam. Reel Sektör Güven Endeksi 106 seviyesinde. Kapasite Kullanım Oranı 78,7’ye yükselmiş vaziyette.

"REZERVLER 125 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞ"

Ekim ayında cari açık 3,1 milyar dolar fazla vermiş. Hazine kasım ayında 30,2 milyar lira fazla vermiş. Bütçe 11 ayda 42 milyar lira açık vermiş, daha önce 245 milyar liralık açık öngörülmüştü. Bütçe son derece sağlam. Merkez Bankası’nın rezervleri 125 milyar dolara ulaşmış, bankalarda şirketlerin 90 milyar doları var.





"PARAŞÜTSÜZ DÜŞECEK DEDİM ALAY ETTİLER, SONUNDA HAKLI ÇIKTI DEDİLER"

Ülke böyle bir durumdayken TL neden değer kaybetsin? Tamamen balon ve spekülatif hareketler. Ben de bu yüzden balon sönecek dedim, benle alay ettiler, paraşütsüz düşecek dedim yine alay ettiler. Sonunda haklı çıktı dediler. Ben doların değer kaybetmesinden değil, TL’nin değer kazanmasından son derece mutluyum.”

BDDK'NIN BAZI EKONOMİST VE YAZARLAR İÇİN SUÇ DUYURUSUNU DA YORUMLADI

Necmettin Batırel son olarak, BDDK’ın bazı ekonomist ve yazarlar için suç duyusunda bulunmasını iseşöyle değerlendirdi:

''Bu adamların yaptıkları ekonomik hainlik. Türk parasını sat, git dolar al diyor. Merkez Bankası başkanlığı yapmış bir adam, Türk parasının istikrarını koruma için kararlar almış bir adam böyle bir şey söyler mi? Çok ayıp. Dolar al diyor. Niye al diyor, TL değer kaybetsin diye. TL değer kaybetsin ki enflasyon yükselsin. Enflasyon yükselince ne olacak? Halk bunalacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyguladığı olduğu politika sonuç vermemiş olacak, seçimlerde de mağlup olacak. Bu kadar saçma gerekçe olabilir mi? Sadece eski Merkez Bankası başkanı değil ki, milletvekili ve yazar-çizer takımı var. Bunlar dolar 30-35 TL olacak dedi, yanlış yaptılar. BDDK suç duyurunda bulundu. Suç duyurusu ne demek? Bunlar yaptıkları işlemlerle suç işlediler, bunları yargılayın ve cezasını verin demek.''