Necmettin Batırel'den dolar yorumu: Düşüş başlıyor

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Türkiye'de seçim dönemi geride kaldı.

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı kabinesinde büyük değişikliğe gitti.

Yeni dönemde ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'e bırakıldı.

Merkez Bankası'nın başına da 'Müthiş Türk kızı' lakaplı Hafize Gaye Erkan getirildi.

Uzun süre 19 lira seviyelerine işlem gören doların seçimlerin ardından 23 lira üzerine çıkması üzerine ekonomistler tek tek görüşlerini paylaşmaya başladı.

Akıllara ilk gelen isim ise Necmettin Batırel oldu.

Daha önce döviz artışının yaşandığı dönemde yükselişe karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisinde bulunan Batırel, sosyal medya hesabından yeni bir öngörüsünü duyurdu.

Batırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kurlar tepe noktasına ulaştı. Dolar 23.37 ile zirve yaptı. Bundan sonra yön aşağı.. önce 23 ardından 21.50'ye kadar geri çekilme başlar