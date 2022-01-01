Necmettin Batırel'den yeni dolar tahmini

Döviz yükselişine karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisi yapan Necmettin Batırel, son yazısında doların yüzde 40 daha değer kaybedeceğini yazdı.

Türkiye'de dövize endeksli TL mevduat sisteminin devreye alınması sonrası, döviz kurunda sert düşüşler yaşandı.

Özellikle 18 liraya kadar çıkan dolar şu an 13 lira seviyelerinde olsa da, yüzde 40 kadar değer kaybederek 10-11 lira bandına kadar işlem gördü.

Bu düşüş ise "10 milyar dolar şakkadak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer." sözleriyle fenomen olan ekonomist Necmettin Batırel'i haklı çıkarmıştı.

Yeni yıla ilişkin de dolar tahminlerine devam eden Batırel, bugün konuyla ilgili sürpriz bir yazı daha kaleme aldı.

Türkiye gazetesindeki köşesinde "Dolar sizlere ömür toprağı bol olsun!" başlıklı yazısında Batırel, doların yine yüzde 40 oranında düşeceğini iddia ederek şu sözleri kaleme aldı;

BU HIZLA GİDİLİRSE OCAK SONUNDA YÜZDE 40'LARA İNİLECEK

"Hükûmetin, kurlardaki yükselişi önlemek amacıyla başlattığı 3 yönlü sistem tıkır tıkır çalışıyor. 3, 6 ve 12 aylık Kur Garantili TL Mevduat Uygulaması, Döviz Garantili TL Mevduat Uygulaması ve son olarak Altın Korumalı TL Mevduat Uygulaması başlatıldı...

Hazine ve Maliye Bakanı 1 haftada mevduatların 50 milyar TL arttığını açıkladı. Merkez Bankası rakamlarına göre, 24 Aralık’la biten haftada bireysel yatırımcılar 430 milyon dolar satmış mevduat hesapları 146,1 milyar dolara gerilemiş.

Şirketler ise düşük dövizden yararlanarak 1,6 milyar dolar almış, toplam hesapları 92,9 milyar dolara çıkmış. Mevduatlar içinde dövizin payı son haftada %66'dan %60'a gerilemiş.

Bu hızla gidilirse ocak sonunda %40'lara inilecek, yabancı para hâkimiyeti sona erecek. Merkez Bankasının toplam rezervlerinin müdahaleler sonrası 5,9 milyar dolar azalarak 110,9 milyar dolara gerilediğini görüyoruz.

Mademki, kur bağımlılığını azaltacak böyle bir sistem açıklanacaktı, o zaman buna ne gerek vardı? 6 milyar dolar rezervlerde kalırdı...

DOLARIN GERÇEK SEVİYESİ 9,65

Dövizi sadece ithalatçılar kullanacak. Bireysel hesaplarda 50 milyar dolarlık çözülme olacak. Dolar/TL’nin gerçek seviyesi bugün 9,65 TL’dir. Hâlâ bir köpük var, silinip gidecek...

Geçen hafta 10,50 TL’ye gerileyen dolar 13 lirayı aştı. Ama bu artış yıl sonu bilançolarını düzeltmek amacıyla şirketlerin talebinden kaynaklandı.

Nitekim hafta sonunda gevşeme yeniden başladı. Avrupalı şirketler tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı yatırımlarını artırıyor.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Benetton, Ikea, Camper gibi dev kuruluşlardan sonra Alman giyim şirketi Hugo Boss İzmir'deki üretim faaliyetini 1000 işçi daha alarak üçte bir oranında genişletiyor, Türkiye'de klima parçaları üreten Japon Kaga Electronics, kuracağı yeni fabrikada baskılı devre kartlarının üretimini gerçekleştirecek...

Bu daha başlangıç. Hızla büyüyen Türkiye'ye yatırım yağacak..."