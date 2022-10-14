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    Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye ve Dünya sıralamasında yükseldi

    Dünya Üniversiteleri 2022 sıralamasında geçtiğimiz yıl listenin 44'üncü sırasında yer alan NEÜ, büyük bir başarı kaydederek 14'ncü sıraya yükseldi.
    • 14.10.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 13:37
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    Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye ve Dünya sıralamasında yükseldi

    Dünyanın en iyi üniversiteleri 2023 yılı sıralaması belli oldu...

    Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Dünya Üniversiteleri 2022 sıralamasında 44'üncü sırada yer almıştı.

    Önemli bir artış kayeden NEÜ, bu yıl 14'üncü sıraya yerleşti.

    NEÜ listede yükseldi

    Geçtiğimiz yıl devlet üniversiteleri arasında da 33'üncü sırada yer alan NEÜ, yeni açıklanan verilere göre 8'inci sıraya yükseldi.

    Ayrıca 2022 sonuçlarında 1200+ bandındaki NEÜ, 2023 sıralamasında bir üst seviyeye çıkarak 1000-1200 bandında yer aldı.

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye ve Dünya sıralamasında yükseldi #1

    Öğretim kategorisinde 2'nci sırada

    Öte yandan NEÜ, THE Dünya Üniversiteler 2023 Sıralaması ‘Öğretim’ kategorisinde Türkiye’de 8'inci sıradan 2'nci sıraya; dünya genelinde ise 720'nci sıradan 384'üncü sıraya yerleşti.

    ‘Uluslararası İş Birliği’ kategorisinde başarı kaydeden NEÜ, 47'nci sıradan 15'inci sıraya yükseldi.

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye ve Dünya sıralamasında yükseldi #2

    "Haklı gururunu yaşıyoruz"

    Dünya genelindeki en saygın üniversitelerin listeye girdiği THE World Rankings sıralamasında çok önemli bir yükselme kaydettiklerine dikkat çeken NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Üniversite olarak son yıllarda yükselen başarı trendimiz son açıklanan THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda bir önceki yıla göre 30 sıra birden yükselerek 14’üncülüğe yerleşmenin haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye ve Dünya sıralamasında yükseldi #3

    "Hedefimiz Türkiye’de ilk 10, dünyada ise ilk 500 üniversite arasında yer almak"

    Araştırma, eğitim kalitesi, bilimsel yayıncılık, uluslararasılaşma, üniversite-toplum-sanayi iş birliklerine önem verdiklerini, yapılan yatırım ve desteklerin meyvelerini almaya başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Cem Zorlu, “Akademik performansın artması, sıralamalarda daha üst konumlara ulaşmak adına çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Hedefimiz Türkiye’de ilk 10, dünyada ise ilk 500 üniversite arasında yer almak. Açıklanan bu listeye göre Türkiye’deki devlet üniversiteleri içerisinde ilk 10’da yer aldığımızı görüyoruz. Geçen yıl 33'üncü sırada yer aldığımız listede bu yıl 25 sıra birden yükselerek 8'inci sırada yer aldık. Tabi bu başarının diğer ranking listelerinde de kaydedilmesi, başarımızın tescillenmesi anlamına gelecek. İnşallah o günleri de çok yakında ulaşarak hedefimizi gerçekleştirdiğimizi hep birlikte göreceğiz. Alınan sonuçlar ve gerçekleştirilen faaliyetler bir ekip çalışmasının ürünü. Bu sebeple kazanılan başarılarda emeği geçen, akademik performans noktasında katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye ve Dünya sıralamasında yükseldi #4

    "En genç ünivesite"

    Türkiye’de sıralamaya dahil olan üniversiteler içerisinde en genç üniversite unvanını korumanın yanı sıra THE WUR 2023 sonuçlarında birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 14. sıraya yükseldiklerini vurgulayan Rektör Zorlu, “Alınan bu sonuçlar bizler için çok önemli bir gösterge ve son yıllarda üniversitemizde bilimsel yayıncılığa verilen önemin bir yansıması. Bu noktada yürütmüş olduğumuz bilimsel yayıncılık ve akademik performans faaliyetlerinin, veriye ve bilimsel kanıtlara dayandırılarak sürdürülebilir şekilde devam etmesinin önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.” dedi.

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye ve Dünya sıralamasında yükseldi #5


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