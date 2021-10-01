Necmettin Erbakan ve Oğuzhan Asiltürk'ün dava arkadaşlığı

Oğuzhan Asiltürk, birlikte yol yürüdüğü dava arkadaşı Necmettin Erbakan'la İTÜ'de namaz kılarken tanıştı.

Bugün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş'ün öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

Camiayı derinden üzen vefatın ardından Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan ile Oğuzhan Asiltürk'ün birlikte yürüdüğü yollar da gözlerde canlandı.

Siyasetin 'Oğuzhan Ağabeyi'nin', birlikte yol yürüdüğü dava arkadaşı Necmettin Erbakan'la tanışma hikayesi 1954 yılına dayanıyor.

İTÜ'DE NAMAZ KILARKEN TANIŞTILAR

1938 Malatya doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, İTÜ inşaat mezunudur. Necmettin Erbakan'la genç bir doçent olduğu 1954 yılında İTÜ'de namaz kılarken tanışan Asiltürk, siyaset hayatına da Milli Nizam Partisi'yle başlamıştır.

DAVA ARKADAŞI OLDULAR

Namazla başlayan dostluğun ardından dava arkadaşı olan iki isim, Milli Selamet Partisi'nin kurucuları arasında yer alır.

PARTİYİ BİRLİKTE KURDULAR

MSP'nin Genel Sekreter'liğini de yapan Asiltürk, Meclis'e ilk olarak 1973'te Ankara Milletvekili olarak girer.

HER ZAMAN SEVİLİP SAYGI DUYULDU

Erbakan'ın oldukça güvenerek seçtiği Oğuzhan Asiltürk, bugün Milli Görüş fikrini devam ettiren kesimlerce saygı duyulmaya devam eden ve oldukça sevilen bir isim olarak anılıyor.

ÇETREFİLLİ İŞLERDE BAŞROL OLARAK ANILDI

12 Eylül Darbesi'yle birlikte tutuklanan Oğuzhan Asiltürk, yola çıktığı arkadaşları arasında en uzun tutuklu kalan isimlerden olurken, 1987'ye kadar siyaset yasağı sürdü.

Kalkan siyaset yasağının ardından TBMM'ye giren ve Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından sırasıyla Fazilet Partisi, Saadet Partisi'nin karar verici kadrolarında yer alan Asiltürk, siyasetin en çetrefilli koalisyonlarından özel görüşmelerine kadar tüm alanlarda başrol olmuştur.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I SİYASETTE DESTEKLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatında önemli bir rolü olan Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiştir.

Erbakan'ın ilk tercihinin Ali Coşkun olmasına karşın Asiltürk, bağlantı kurarak Erdoğan'ın aday gösterilmesine öncü olmuştur.

SAADET'LE AK PARTİ ARASINDA KÖPRÜ OLDU

Son dönemlerde Saadet Partisi ile AK Parti arasında ittifak görüşmeleri sağlanmasına yönelik adımlarla ismi zikredilen Asiltürk'ün, Temel Karamollaoğlu'yla da bu meseleleri istişare ettiği biliniyor.