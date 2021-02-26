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    Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya Camii'nde dualarla anıldı

    Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 10’uncu yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 21:52
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 22:01
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    Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya Camii'nde dualarla anıldı

    Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan, vefatının sene-i devriyesinde Ayasofya Camii'nde akşam namazına müteakip okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen dualar ile anıldı.

    ERBAKAN HOCA İÇİN MEVLİDİ ŞERİF OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

    Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen programa Yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

    Çok sayıda vatandaş da akşam namazını müteakip düzenlenen programa ilgi gösterdi. Erbakan için Mevlidi Şerif okundu, dualar edildi.

    Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya Camii'nde dualarla anıldı VİDEO

    FATİH ERBAKAN, PROGRAM ÖNCESİNDE KISA BİR KONUŞMA YAPTI

    Fatih Erbakan program öncesinde bir konuşma yaparak, “Ayasofya Camii Kebir’indeyiz merhum Erbakan hocamızın yıllarca mücadele ettiği "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" sloganı ve hedefi ile gençlerimizi bütün millerimizi harekete geçirdi. Kendisinin vefatının 10. yıldönümünde bu mevlidi şerifi gerçekleştiriyoruz. Cenabı Allah’a sonsuz şükürler olsun” dedi.

    Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya Camii nde dualarla anıldı #1

    Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya Camii nde dualarla anıldı #2

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