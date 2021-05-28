Yapımı tamamlanan Taksim Camii, bugün açıldı. Uzun zamandır hayal edilen camiyle ilgili Necmettin Erbakan'ın sözleri hatırlandı.

4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bugün açıldı. 2 bin 429 metrekarelik bir arazi içine inşa edilen cami, uzun süredir hayal ediliyordu.

Caminin açılışının gündeme gelmesiyle birlikte, Necmettin Erbakan'ın sözleri akıllara geldi. Erbakan, yıllar önce bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

"NİYE KUDURUYORSUN?"

Necmettin Erbakan, Taksim'e cami yapılmasıyla ilişkin sorulara şu şekilde cevap vermişti;

"Sivas'ın bir köyüne gidelim, diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim'de bir cami yapacakmış. Ne diyecek bu köydeki adam; Allah razı olsun ya ne güzel diyecek. Peki bre fosil kafa, halk böyle söylerken sana ne oluyor? Sen niye Taksim'e cami yapılacak diye kuduruyorsun, isterik nöbetler geçiriyorsun?"

Necmettin Erbakan'ın, Taksim Camii ile ilgili sözleri VİDEO