Haberler

Gündem Haberleri

Necmi Keskinsoy kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy hakkında..

Necmi Keskinsoy kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy hakkında..

Necmi Keskinsoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Bunun üzerine Necmi Keskinsoy'un biyografisi merak konusu oldu. Peki Necmi Keskinsoy kimdir?