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- Necmi Keskinsoy kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy hakkında..
Necmi Keskinsoy kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy hakkında..
- Haber Merkezi
- 20.05.2021 - 08:51
Her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 20 Mayıs 2021 Tarihli ve 31486 Sayısında, yeni atama kararları yer aldı.
Bu kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine, Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy atandı. Bu gelişmenin ardından Necmi Keskinsoy, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
Peki Necmi Keskinsoy kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
NECMİ KESKİNSOY KİMDİR?
Trabzonlu olduğu öğrenilen Necmi Keskinsoy, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.
1996-2000 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. 2000-2006 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü olarak görev almıştır.
2006-2007 Gelirler İdaresi Başkanlığı Gelirler Başkontrolörü olarak görev yapan Keskinsoy, 2007-2010 yılları arasında Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Dairesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
2010-2011 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında çalışmış ve 2011 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayken 26 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu İhale Kurumu (K.İ.K) üyeliğine atanmıştır.
5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninden sonra göreve başlayan Keskinsoy, 20 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir.