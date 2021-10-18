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    Ned Price: F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürütülüyor

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.
    • AA
    • 18.10.2021 - 22:02
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 22:22
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    Ned Price: F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürütülüyor

    ABD'nin politikaları yüzünden yılan hikayesine dönen F-35 savaş uçağı anlaşmazlığı devam ediyor.

    ABD, Türkiye’yi parasını ödediği halde Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkarmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde ABD'ye yeni bir teklif sunan Türkiye, F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye teklifini iletmişti.

    ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Konuyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.

    "F-35 ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZÜMÜ İÇİN TÜRKİYE İLE İSTİŞARELER YÜRÜTÜYORUZ"

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.

    Ned Price: F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürütülüyor #1

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