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- Ned Price: F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürütülüyor
Ned Price: F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürütülüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.
- AA
- 18.10.2021 - 22:02
- Güncelleme : 18.10.2021 - 22:22
ABD'nin politikaları yüzünden yılan hikayesine dönen F-35 savaş uçağı anlaşmazlığı devam ediyor.
ABD, Türkiye’yi parasını ödediği halde Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkarmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ABD'ye yeni bir teklif sunan Türkiye, F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye teklifini iletmişti.
ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.
"F-35 ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZÜMÜ İÇİN TÜRKİYE İLE İSTİŞARELER YÜRÜTÜYORUZ"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.