Neden hala gazete alındığının araştırılması yapıldı

Yapılan akademik bir araştırmaya göre, insanların gündelik yaşamında gazeteleri ağırlıklı olarak mangal ve sauna yakmak için aldığı ortaya çıktı.

Dünyada teknolojinin getirdiği nimetlerden birçok sektör yararlanıyor.

Bu sektörlerden biri de medya...

Basılı medyala,r günümüzde tek tek kendilerini feshederek internet medyacılığına geçiş yapıyor.

Bu kapsamda yedi akademisyenden oluşan bir ekibin yaptığı “Barbeküden saunaya; gündelik hayatta medya alımlamasının karşılaştırmalı bir muhasebesi” başlıklı araştırma da “New Media and Society” adlı bilimsel literatür dergisinde, geçen ay yayınlandı.

Beş ülkede yapılan uluslararası bir akademik araştırmada, dijitallaşme çağında bazı okurların neden hala kağıt gazete almayı tercih ettiği sorusuna yanıt arandı.

Arjantin, Finlandiya, İsrail, Japonya ve ABD’deki basılı gazete okurlarıyla yapılan 488 görüşmeye dayanan araştırmadaki bulgular ve sonuçlar özetle şöyle;

3 BOYUT ELE ALINDI

Araştırma kapsamındaki görüşmelerde, medya alımlaması üç boyutta incelendi.

Erişim, sosyallik ve törenselleştirme.

İlk boyuta bakıldığında, kağıt gazetelere erişimin ülkeden ülkeye değiştiği görüldü.

MANGAL VE SAUNA CEVAPLARI

Örneğin İsrail’de birçok okur, ne bir bayiye gidip gazete satın alıyor ne de aboneliğe sahip.

Bunun yerine, mangal yakmak gibi medya dışı faaliyetlerde kullanacağı kağıt gazeteyi, bu okura tanıdıkları topluca getiriyor.

Arjantin’de de çoğunlukla okurlar, mangal yakabilmek için basılı gazete almaya devam ediyor.

Finlandiya’da ise birçok kişi, aynı alışkanlığı, sauna ocağını yakmak için sürdürüyor.

Japonya’daki okurlar ise genelde kâğıt gazete aboneliklerini sürdürüyor.

OKUR YAŞI

Sosyallik konusundaki ayırt edici fark da gazetenin içeriği ile ilgili değil. Okurun yaşı ve toplumsal cinsiyeti gibi faktörler, kağıt gazetenin gündelik kullanımında belirleyici oluyor. Örneğin bazı ülkelerde aile gelenekleri daha güçlü. Bu ülkelerdeki çocuklar, anne babalarının okuduğu basılı gazeteyi satın almayı sürdürüyor.

Son boyut incelendiğinde birçok okurun, basılı gazete tüketimi bağlamında “gündelik hayatlarını oldukça törenselleştirdikleri” görüldü.

İnsanlar örneğin bir kahve dükkanına gittiklerinde, o mekansal deneyimin bir parçası olduğundan oradaki gazeteleri okuyor. Ancak hemen hemen kimse, gazete okuma amacıyla kahveye gitmiyor.

DOKUNSALLIK HİSSİ

Gazete kağıdının dokunsallık hissine dikkat çeken okurlar ise genelde yaşlılar. Onların bu medya pratiği daha uzun bir süre geçirip “tortulanmış” olduğundan, gündelik hayatlarında daha törensel bir niteliğe sahip.