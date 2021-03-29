Neden tıkladın

Espriyi manşette verdik, burada bir şey yok:)

Şimdi sen tıkladın ya yorum yapmadan da duramazsın.

Açıkçası biz de merak ediyoruz kaç kişi tıklayacak, kaç kişi yorum yapacak diye?

“Ey editör, lafı niye uzatıyorsun?” diye soracaksın.

Google reklamlarına yer açabilmek için bu alanda bir metin olması lazım.

Neyse bu kadar laf kalabalığı Google’a da yeter bize de...

Ey okur seviliyorsun