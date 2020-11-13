Nedim Şener, istihbarat raporlarına göre devletin içine sızmaya çalışan grupların olduğunu söyledi.

Yıllardır FETÖ'ya karşı amansız bir mücadele veren Nedim Şener, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programın konuğu oldu.

Jülide Ateş'in sorularına açık bir şekilde cevap veren Nedim Şener, bazı cemaat ve tarikatların FETÖ'den boşalan alanlarda güç sahibi olmaya çalıştığını söyledi.

"CEMAAT VE TARİKATLAR TÜRKİYE İÇİN TEHDİT Mİ"

Nedim Şener, "Cemaat ve tarikatlar Türkiye için bir tehdit mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Devletin içine sızmaya çalışan kim olursa olsun ne derseniz deyin bu bir tehdittir. Eğer adalette siz acaba hangi tarikattan ya da cemaatten birini bulayım ki işimi halledeyim noktasına gelmişseniz, o devlet çürür.

Nedim Şener, cemaat ve tarikatlar tehdit mi sorusunu yanıtladı İZLE



"DEVLETE SIZMAYA ÇALIŞANLAR VAR, İSTİHBARAT RAPORLARINDAN BİLİYORUZ"

Yargıda, emniyette, istihbaratta bunu yapıyorsanız o devletten hayır gelmez, yıkılır. Böyle yapılar var mı? Maalesef var. Nereden biliyoruz bunu? Devletin istihbarat raporlarında biliyoruz. Holdingleşmekten geri durmuyorlar, para toplamaktan geri durmuyorlar. Çünkü niye?

"FETÖ'NÜN BOŞALTTIĞI ALANLARDA GÜÇ SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İlmi yönden toplumun gönlünde bir yer edinmek değil, maddi güç sağlayarak FETÖ'nün boşalttığı alanlarda güç sahibi olmaya çalışıyorlar."