Canlı yayında Necdet Saraç ile tartışan Nedim Şener, HDP'ye oy vermenin PKK'nın kalaşnikofuna kurşun olmaktan farksız olduğunu söyledi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı sert bir tartışmaya sahne oldu.

Programın konuklarından gazeteci Nedim Şener, HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu iddia etmesi CHP'ye yakın gazeteci Necdet Sarac'ın itiraz etmesine neden oldu.

"HDP'YE OY VERMEK KALAŞNİKOFA KURŞUN OLMAKTIR"

Şener, "PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'dir. HDP ile kim iş birliği yaparsa o çamur üzerine bulaşır. O çamur, o kan üzerine bulaşır. Nettir. Bu kadar. Hiç tartışmıyorum. Bana cevap verme. HDP'ye oy veren, PKK'nın kalaşnikof kurşunudur" ifadelerini kullandı.

Sarac, Şener'in bu sözleri üzerine, HDP'nin 6 milyon seçmeni olduğunu hatırlatarak, "Bu 6 milyon kişiyi ne yapacaksın?" diye sordu.

Nedim Şener: HDP'ye oy veren PKK'nın kalaşnikof kurşunudur VİDEO

"6 MİLYON ÜZERİME KURŞUN YAĞDIRIYOR"

Bu hatırlatmanın üzerine gerilim iyice arttı.

Şener bu soruya, "6 milyon kişi, benim üzerime kurşun yağdırıyor demektir. Askerime kurşun yağdırıyor." sözleriyle cevap verdi.

Sarac ise Şener'i HDP seçmenini şeytanlaştırmakla suçladı.

Şener bunun üzerine, "İsterse 60 milyon da olsun. Şeytanlaştırma hiç yok. Aklını başına alacak insanlar." dedi.