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    Nedim Şener ile Murat Ongun'un canlı yayın tartışması

    Nedim Şener ile Murat Ongun'un canlı yayın tartışması

    Haber Global canlı yayınında gazeteci Nedim Şener ile İBB Sözcüsü Murat Ongun arasında "PKK'lı teröristlerin ailelerine İBB kartları" tartışması devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 00:55
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 00:56
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    Gazeteci Nedim Şener'in, önceki gün İBB'nin yardım kartlarının etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtıldığını iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt vermişti.

    TVNET canlı yayınına konuk olan Nedim Şener, İBB ile terör örgütü PKK arasında kurulan ilişkiyi anlatmıştı.

    Bugün de Haber Global'e konuk olan Nedim Şener ile Murat Ongun, bir kez daha aynı konu üzerinden münakaşaya girişti.

    Nedim Şener ile Murat Ongun'un canlı yayın tartışması - Video

    "BELEDİYEDEN HABERSİZSİN, İMAMOĞLU'NU KANDIRIYORSUN"

    Nedim Şener şunları söyledi:

    "Belediyeden bu kadar habersizsin, algı yaratmak yok, İBB çalışıyor, Twitter hesabından trollere yedirmek yok. belediyeden gelmiş evraktan habersizsin, İmamoğlu'na çok büyük zarar veriyorsun. Kandırıyorsun adamı.

    Nedim Şener ile Murat Ongun un canlı yayın tartışması #1

    İddianamedeki iddialara cevap versin, benim adımı her andığından cevabı yapıştırırım. Sağa sola laf yetiştirme. Adam gibi belediyeyi yönet."

    Nedim Şener ile Murat Ongun un canlı yayın tartışması #2

    Nedim Şener ile Murat Ongun un canlı yayın tartışması #3

    İBB'nin yardım kartları PKK'lıların ailelerine dağıtılıyor iddiası - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Nedim Şener ile Murat Ongun un canlı yayın tartışması #4

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