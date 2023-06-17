Nedim Şener'den muhalefete: Kendi seçmenlerini aptallaştırdıkları için, toplumu aptal sandılar Gazeteci Nedim Şener, muhalefetin seçim süresince izlediği yola dair açıklamalarda bulunarak sert eleştiriler yaptı. Şener, seçimlerde Millet İttifakı'nı oluşturan cepheye yüklenerek, "Kendi seçmenlerini aptallaştırdıkları için toplumun bütününü aptal zannettiler." dedi.

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Türkiye yoğun bir seçim sürecini geride bıraktı.

Seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl daha görevine devam edecek.

Seçim öncesinde ise Millet İttifakı'nı oluşturan muhalefet cephesinde "Kazanacağız" algısı oluşturulmuş, seçmene bu yönde telkinler yapılarak, zafere kesin gözüyle bakılmıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla gelen hezimet, seçmende büyük hayal kırıklığı oluşturunca muhalefet suçlu arayışına girmişti. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise değişim çağrıları gelmeye devam ediyor.

"Diğerlerinin de Kılıçdaroğlu'ndan farkı yok"

Haber Global kanalında konuşan gazeteci Nedim Şener, ittifakta yer alan diğer liderlerin de Kılıçdaroğlu'ndan farkı olmadığını belirterek, bir takım eleştirilerde bulundu.

Şener şöyle dedi:

"Kişi değiştirsen ne olacak? İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan farklı mı? Meral Akşener onlardan farklı mı? Babacan, Davutoğlu, Saadet bunlardan farklı mı? Açın ortak mutabakat metnine bakın hepsi neyi imzalamış görülüyor."

"Kendi seçmenlerini aptallaştırdıkları için toplumun bütününü aptal zannettiler"

Muhalefetin kendi seçmenini aptallaştırdığını belirten Şener, "Toplumu bunlar aptal zannettiler. Kendi seçmenlerini aptallaştırdıkları için toplumun bütününü aptal zannettiler. Oysa en büyük aptallık karşındakini aptal zannetmektir" ifadelerini kullandı.