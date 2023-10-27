Nefesler tutuldu: SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde prova uçuşu yaptı SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Bu yıl tüm Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak.

Yurt genelinde büyük bir coşku hakimken, hazırlıklar da sürüyor.

Valilikler, belediyeler, kurumlar coşkulu bir milli bayrama hazırlanıyor.

SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde prova uçuşu yaptı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar günü Anıtkabir'de gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK'e ait F16 ve F4 tipi jetler Ankara semalarında prova yaptı.

SOLOTÜRK Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar gerçekleştirdi.

İzleyenleri büyüledi

Anıtkabir'i ziyarete gelen çok sayıda kişi de SOLOTÜRK pilotlarının uçuş gösterisini seyretti.

Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Valilik açıklama yaptı

Ankara Valiliği, provalarda oluşan yüksek ses nedeniyle vatandaşların tedirginlik yaşamaması için açıklama yaptı.

Vatandaşlara tedirginlik yaşamamaları uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamamaları Ankara etkinlikleri kapsamında, SOLOTÜRK prova ve gösteri uçuşları düzenlenecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için 'SOLOTÜRK Prova ve Gösteri Uçuşları Programı' kamuoyunun bilgisine sunulur

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)