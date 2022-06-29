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    Nefesler tutuldu! Zamlı asgari ücret açıklandı mı, kaç lira oldu?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ara zam için masaya oturuyor. Peki yeni zamlı asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç TL oldu?
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 11:36
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    Nefesler tutuldu! Zamlı asgari ücret açıklandı mı, kaç lira oldu?

    Asgari ücrette ara zam için nefesler tutuldu...

    Milyonlar sabırsızlıkla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek komisyon, bugün itibarıyla çalışmaları tamamlayarak zam rakamını belirleyecek.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında yansıyacak olan zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

    6 aylık enflasyon farkının yansıması beklenen yeni asgari ücret ne kadar olacak merakla araştırılıyor.

    Peki asgari ücret zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    Zamlı asgari ücret açıklandı mı?

    İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin katılımıyla gerçekleşecek komisyon toplantısı bugün saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başlayacak.

    Toplantı sonrasında nasıl bir yol izleneceği ve hangi formül uygulanacağı netleşecek.

    Nefesler tutuldu! Zamlı asgari ücret açıklandı mı, kaç lira oldu? #1

    Asgari ücrete ne kadar zam gelir, kaç lira olur?

    6 aylık enflasyon artışına göre zam alınırsa net 5 bin 929 lira olacak

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplamasına göre; ilk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Buna Merkez Bankası'nın yüzde 3,77'lik haziran ayı enflasyon beklentisi eklendiğinde toplam artış yüzde 39,41'e dayanacak. Bu da şu anda net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücretin 1.676 lira zam alarak 5 bin 929 liraya çıkmasını sağlayacak.

    Haziran enflasyonu, Temmuz'un 4'ünde saat 10.00'da açıklanacak.

    Yıl sonu enflasyon farkına göre zam alınırsa net 5 bin 353 lira olacak

    2022'nin başında asgari ücrete yüzde 50,5 zam yapılmıştı. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 76 olması bekleniyor. Buna göre, yıl başında yapılan zammı yıl sonu enflasyon beklentisine tamamlamak için yüzde 26 fark verilmesi de gündeme geldi. Buna göre de mevcut net maaşa 1.105 lira zamla birlikte toplam 5 bin 353 lira maaş alınabilir.

    İşverene sigorta desteği yapılırsa maaş 5 bin 132 lira olacak

    Bir diğer formüle göre de devlet, işverenden sigorta maliyetini almazsa o rakama denk düşen 879 lira şu andaki maaşa ekleyebilir. Bununla birlikte de maaş 5 bin 132 lira olacak.

     


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