Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’na sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2150 rakımla "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı, önceki gün yağan kar ile beyaza büründü.

HEYKELLERİN ÜSTÜNÜ KAPLADI

Devasa heykellerin üstünü kaplayan kar örtüsü kartpostallık görüntülerin ortaya çıkarırken, gelen turistler sürpriz yaşadı.

YOĞUN SİS VAR

Kar yağışı sonrası zirvede yoğun sis hakim olurken, zirvede hava sıcaklığının gece eksi dereye düştüğü ifade edildi.