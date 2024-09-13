Narin cinayetinde kopan bacağa ilişkin yeni kan donduran detay Küçük Narin cinayetinde savcı tutanağında talihsiz kızın cesedi bulunduğunda kopan bacağında hiçbir kemik parçası bulunmadığı yer aldı. Bu da cesede başka bir canlının dışarıdan müdahalesi olarak yorumlandı.

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Haber Merkezi

Türkiye, Diyarbakır'da hunharca işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini takip ediyor.

Kaybolduktan 19 gün sonra evinin yakınlarındaki bir derede, torbaya konulmuş küçük bedeni bulunan Narin'in bir bacağının kopmuş vaziyette olduğu belirlenmişti.

Türkiye'nin gündemindeki olayda anne, ağabey ve amcanın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

KAN DONDURAN YENİ DETAY

Hemen her gün kan donduran bu olaya ilişkin yeni kan donduran detaylar ortaya çıkıyor.

Bir detay da Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den geldi.

Basına açıklamalarda bulunan Eren, savcılık tutanağında Narin'in cesedinin bulunduğu anlara ilişkin detayları paylaştı.

Eren, bulunan kopuk bacak kemiğinde herhangi bir et parçası bulunamadığını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ÇANTADAKİ İPLE TORBAYI BAĞLIYOR"

"İtirafçı Nevzat'ın bir ifadesi var. Narin'i defnettiği zamanı anlatıyor. Torbaya ilişkin bir beyanı var, Narin'in bacağının dışarda kaldığına dair. İp olmadığı için Narin'in çantasındaki kolluğu ip gibi kullanarak torbayı bağlıyor.

"BACAK KEMİĞİ ÜZERİNDE ET PARÇASI BULUNAMADI"

Ama bacağının dışarda kaldığını ifade tutanağında belirtiyor. O bacak kopmuştu. Doğrudur. Ama yine de savcı tutanağına baktığınız zaman o kopan bacak kemiğinin üzerinde hiçbir et parçasının olmadığını sizlere açıklamak isterim.

"DIŞARDAN BAŞKA BİR CANLININ TEMASI"

Neden? Çünkü o bacağın kopma nedeni yine raporlarla belli olacak ama Nevzat'ın ifadesinde ortaya çıkan durum ve dizden aşağıdaki kemik parçalarında hiçbir et parçası olmaması su içerisinde dışarından bir canlının naaşa temasını işaret eder."