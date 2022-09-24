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    Neşet Ertaş'ın vefatının 10'uncu yılı

    Bozlak türkülerini feryat olarak nitelendiren Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 yılında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, vefatının 10'uncu yılında da sevenleri tarafından anıldı.
    • 24.09.2022 - 16:11
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    Neşet Ertaş'ın vefatının 10'uncu yılı

    Gelenekten gelen türküleri kendine has üslubuyla seslendire bozkırın tezenesi Neşet Ertaş, vefatının 10'uncu yılında da unutulmadı.

    Türk Halk Müziği'nin büyük ismi ve ünlü halk ozanı Ertaş, 74 yaşında prostat kanserine yenik düştü.

    Usta isim, geçen yıllara rağmen sevenleri tarafından hiçbir zaman unutulmadı.

    Eserleri müzik uygulamalarında ilk sırada

    Türkülerinin yanı sıra sahnede kendini dinlemeye gelenlere gösterdiği saygıyla da sık sık gündem olan büyük ustanın eserleri hala müzik uygulamarında en çok dinlenenlerin başında yer alıyor.

    Her yıl eylül ayında adına anma etkinlikleri organize edilen usta sanatçının Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri, diğer günlerde de sık sık ziyaretçi akınına uğruyor.

    Neşet Ertaş ın vefatının 10 uncu yılı #1

    "Ben halkın sanatçısıyım"

    Bu yıl da sevenleri tarafından unutulmayan merhum Ertaş, 12 Eylül tarihinde başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri sonrası ‘Ben halkın sanatçıyım’ diyerek devlet sanatçılığı unvanını istememişti.

    Kendi yazdığı şiirleri seslendirdi

    25 Eylül 2012 yılında hayatını kaybeden Neşet Ertaş, 1950'li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla, babası Muharrem Ertaş’tan öğrendiği türkü ve bozlakların yanı sıra Orta Anadolu türkülerini, oyun havalarını kayıt altına aldı.

    1960'lı yıllardan itibaren kendi yazdığı şiirleri seslendirdi.

    Neşet Ertaş ın vefatının 10 uncu yılı #2

    "Yaşayan İnsan Hazinesi"

    2009 yılında ise UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri'ne alınarak "Yaşayan İnsan Hazinesi" kabul edildi.

    Neşet Ertaş ın vefatının 10 uncu yılı #3


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