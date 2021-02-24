Türkiye 2023'te Ay'a gitmeye hazırlanırken Halk TV'de Nesrin Nas, Türkiye'nin hava savunma sistemi bile yapamadığını söyleyerek Ay'a gitme hedefini eleştirdi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bir hayali daha gerçekleştirmek adına hedef koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, tüm dünyada ses getirerek gıptayla bakıldı.

Ama; başta CHP, İyi Parti ve HDP kanadı olmak üzere muhalif kesime yakın olan medya kuruluşları da yaptıkları açıklamalarla, Türkiye'nin bu projesine gölge düşürmeye çalışıyor.

Bugün de Halk TV'de Eylül Tezel'in sunumuyla ekranlara gelen Gündem Özel programında bu proje tartışıldı.

Nesrin Nas: Türkiye'nin Ay'a gitme hedefi gerçekçi değil VİDEO

"DAHA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ BİLE ÜRETEMİYORUZ"

Programın konuklarından Anavatan Partisi'nin 5. Genel Başkanı Nesrin Nas, Türkiye'nin Ay'a gitmeyi hedeflemesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı;

"İktidarın mevcut sıkışmışlığını artık ölçülemeyen birtakım hedefler koymasından da görüyoruz. İşte menzili 30 kilometre olan füze savarı yapamayan ve bunun için işte Patriot mu S-400 mü gibi bütün Türkiye'nin geleceği ile ilgili ciddi problemler yaratan iktidarın, menzili 300 kilometre olan bir Ay'a gidiş şeyini 2 yılda yapma hedefi gibi birtakım ölçülemeyecek gerçeklikten kopmuş hedefleri de ortaya koymasından görüyoruz."





HİSAR-A

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerini etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiren HİSAR-A'nın varlığından, Nesrin Nas'ın haberi olmadığı apaçık oratay çıktı

Hisar-A füze savunma sistemi testi geçti VİDEO