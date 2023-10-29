Netanyahu: Gazze'de ikinci aşama başladı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, savaş kabinesi ve güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kara saldırılarını genişletme kararı aldıklarını ve savaşta ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde Gazze'ye bomba yağdırıyor...

Gazze'yi abluka altına alan ve yardımların gelmesini dahi engelleyen İsrail, masumları dünyanın gözü önünde öldürüyor.

ABD ve İngiltere'nin desteğini de alan İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu, basın karşısına geçti.

Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesine katılan eski Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Tel Aviv'de soruları yanıtladı.

Savaşta ikinci aşama sinyali

Netanyahu, savaş kabinesi ve güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kara saldırılarını genişletme kararı aldıklarını ve savaşta ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti.

Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılarda güvenlik zafiyetine ilişkin şu ana kadar özür dilemeyen Netanyahu, yine özür dilemedi ancak "7 Ekim, tarihimizde kara bir gün. Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra olacak" diye konuştu.

İran'a: Hamas'ı destekliyor

Netanyahu, İran'ın Hamas'ın arkasında olduğunu belirterek "İran, Hamas'ı destekliyor ama bu saldırının detaylarını planlamada yer aldıklarını söyleyemem. Ama İran'ın desteği olmasa Hamas diye bir şey olmazdı" şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarının esirlerin güvenliği için risk oluşturmadığını savunan Netanyahu, en birinci önceliklerinin Hamas'ı yok etmek ikincisinin de İsrailli esirleri geri almak olduğunu belirtti.

İsrailli esirler

Netanyahu, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların bırakılması seçeneğini değerlendirmesinde, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeylerin tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli esirleri geri getirmek için hem kara saldırılarını hem de küresel bağlamda çalışmaların devam ettiğini belirterek "yürüttükleri çalışmalarla ilgili bazı gizli bilgileri kamuoyuyla paylaşamayacağını" aktardı.