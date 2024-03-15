Netanyahu Hamas'ın rehine teklifini reddetti: Ordu Gazze'yi tahliye etmeye hazırlanıyor İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün gerçekleştirilen savaş kabinesi toplantısında Hamas'ın rehine teklifini akıl dışı bularak reddettiğini açıkladı.

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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hamas, geçtiğimiz gün 700 ila bin Filistinli mahkumun, İsrailli rehinelere karşı serbest bırakılmasını talep etti.

Hamas'ın teklifi sonrasında İsrail Başbakanlık Ofisi’nden gelen açıklamaya göre, yeni tekliflerinin “gerçekçi olmayan” temellere dayandığı kaydedilirken Netanyahu’nun konuyu bugün savaş kabinesine sunacağı aktarıldı.

Kabine toplandı

Son olarak Savaş Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de toplandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine dair açıklamalarda bulundu.

"Ordu tahliyeye hazırlanıyor"

Netanyahu’nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." denildi.

Teklifin akıl dışı olduğu savunuldu

Netanyahu'nun Hamas'ın İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddettiği belirtilen açıklamada, ayrıca İsrail'in, "güvenlik kabinesi İsrail'in tutumunu görüştükten sonra" ateşkes anlaşmasını müzakere etmek üzere Katar'a bir heyet gönderileceğine yer verildi.

Saldırı onayı geldi

Refah’a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.