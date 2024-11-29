Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: Orduya yoğun bir savaşa hazırlanılması talimatı verdim

İHA

İsrail ile Lübnan arasından varılan ateşkes anlaşması sonrası her iki ülkeden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ateşkes sonrası Lübnan'ın güneyine saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ateşkes ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

'YOĞUN BİR SAVAŞA HAZIRLANILMASI TALİMATI VERDİM'

İsrail-Lübnan arasında dün varılan ateşkesin ardından İsrail basınına ilk kez röportaj veren Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkese uymaması halinde "yoğun bir savaş" yaşanacağını belirterek, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlali söz konusu olursa, şu anda yaptığımız gibi sadece nokta operasyonlar yapmakla kalmayacağız, her seferinde güç kullanacağız. Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdim” dedi.

HİZBULLAH'A AİT SIĞINAK VE TÜNELLER YOK EDİLDİ

İsrail'in neden Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge oluşturmadığı sorusuna cevap veren Netanyahu, kara işgali tehdidinin ortadan kalktığını aktardı. İsrail ordusunun Lübnan sınırında Hizbullah’a ait yer üstündeki ve yer altındaki sığınakları ve tünelleri yok ettiğini söyledi.

Öte yandan Netanyahu, İran'ın nükleer programı konusunda ise "İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için her şeyi yapacağım" dedi.

Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkes ihlali yapmasıyla ilgili konuşurken İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının ateşkesin ikinci gününde Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.