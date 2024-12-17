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REUTERS

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail, Gazze’de yoğun saldırılar gerçekleştirirken, geçtiğimiz Kasım ayında Hamas ile İsrail arasında esir takası yapılmış ve geçici bir ateşkes sağlanmıştı. Ancak yaklaşık bir hafta süren bu ateşkesin ardından İsrail, saldırılarına yeniden başladı.

NETANYAHU, ESİR TAKASI İÇİN MISIR'A GİDİYOR

Hamas’ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin bulunduğu bilinirken, bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de ateşkesi ele almak üzere yarın Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmeye hazırlanıyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

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SAVUNMA BAKANI KATZ: "ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ"

Bu süreçte, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Dışişleri ve Savunma Komitesi’ne yaptığı açıklamalarda esir takası görüşmeleri hakkında umut verici mesajlar verdi:

Bir önceki anlaşma olan Kasım 2023’teki esir takasından bu yana rehinelerle ilgili yeni bir anlaşmaya en yakın noktadayız.

Gazze’deki insani kriz sürerken, taraflar arasında yürütülen bu görüşmeler, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve esirlerin serbest bırakılması açısından kritik bir rol oynayabilir. Ateşkesin sağlanıp sağlanmayacağı, önümüzdeki günlerde Kahire’de gerçekleşecek toplantılar sonrasında netleşecek.