Netanyahu'nun evine kırmızı boya! Akıttığı kanlar sonrası istifa çağrısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu rezidansı önünde toplanan İsrailliler, istifaya yönelik sloganlar attı. İsrail polisi bölgede yoğun güvenlik alırken, Gazze Caddesi`ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapatıldı.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana binlerce masumu öldürdü ve Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdi.

Yardımların ulaşmasına izin vermeyen ve ateşkese rağmen defalarca ihlalde bulunan İsrail'in bazı vatandaşları ise bu zulme sessiz kalmıyor.

Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu rezidansı önünde toplanan İsrailliler, İsrail hükümetini protesto ederek Netanyahu karşıtı slogan attı.

"İstifa et artık..."

Batı Kudüs`teki Gazze Caddesi yakınlarında toplanan yaklaşık bin İsrailli, ellerinde Netanyahu hükümetini başarısız olmakla suçlayan döviz ve karikatürler taşıyarak, Netanyahu`nun istifa etmesi çağrısında bulundu.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı

Göstericilerin ilerlemesini engellemek için bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Gazze Caddesi`ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapattı.

"Suçlusun"

Polis bariyerlerinin önünde Başbakan Netanyahu için "suçlu, suçlu" sloganları atan göstericiler, Netanyahu’nun akıttığı kanı temsilen caddeye kırmızı boya döktü.

Protestocuların Netanyahu`nun konutunun civarındaki sokaklarda gösterileri ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)