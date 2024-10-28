Netanyahu'nun evinin güvenliği için 528 bin dolar talep edildi

AA

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Lübnan Hizbullahı tarafından 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) yapılan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evini hedef alan saldırısı sonrasında Başbakanlık, evin bulunduğu bölgenin korumasını güçlendirmeye karar verdi.

Hizbullah, soykırımcı Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlendi

ACİL TALEP

Netanyahu'nun Kayserya'daki evinin korunması amacıyla alınacak önlemler için İsrail Başbakanlık Ofisinin 2 milyar şekel (yaklaşık 528 bin dolar) "acil talepte bulunduğu" aktarıldı.