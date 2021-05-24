Netanyahu için kritik oylama

Netenyahu'nun siyasi geleceğini etkileyecek olan yasa tasarısı bugün mecliste oylanacak.

İsrail yerel basında yer alan haberlerde, İsrail Meclisinin yarın bir milletvekilinin üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturması ve hakkında açılmış dava bulunan bir kişinin koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmesini yasaklayan yasa tasarısını görüşeceği belirtildi.

Muhalefet partilerince hazırlanan tasarının ilk olarak Meclis Düzenleme Komitesinde ele alınacağı ifade edildi.

3 AYRI OYLAMA YAPILACAK

Komiteden geçmesi halinde tasarının Mecliste 3 ayrı oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.

ORTAK ARAP LİSTESİ TASARIYA DESTEK VERECEK

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Mecliste kilit konuma sahip Ortak Arap Listesi'nin Netanyahu'nun siyasi geleceğini yakından ilgilendiren tasarıya destek vereceğini kaydetti.

NETANYAHU İÇİN KRİTİK OYLAMA

Bugün mecliste oylamaya gidecek olan yasa tasarısı kabul edildiği takdirde, hem hakkında devam eden yolsuzluk davası bulunması hem de 2008'den bu yana aralıksız olarak başbakanlık koltuğunda oturması nedeniyle Binyamin Netenyahu'nun yeniden koalisyon hükümeti kurulması engellenmiş olacak.