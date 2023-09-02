Nevmekan Kuzguncuk açıldı! Ensonhaber ekibi açılışı takip etti... Ensonhaber ekibi, Üsküdar Belediyesi tarafından tarihi bir hamamdan kütüphane kafeye çevrilen Nevmekan Kuzguncuk'un açılışında Fahrettin Altun ve Hilmi Türkmen'e mikrofon uzattı.

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ensonhaber.com

İstanbul’un en gözde bölgelerinden biri şüphesiz Üsküdar.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’ı tarihi dokusunu koruyarak geliştirmeye devam ediyor.

Gençler için oluşturulan Nevmekan projesi bu kez Kuzguncuk’ta hayata geçti.

Dağ hamamından, kütüphane kafeye çevrildi

Restore edilmiş hali ve yeni adıyla Nevmekan Kuzguncuk, Şeyhülislam Arif Hikmet tarafından 1855’te dağ hamamı olarak yaptırıldı.

Arif Hikmet, bu hamamı Medine'de kurduğu kütüphaneyi finanse etmek üzere kurdu.

Hamam, bu haliyle uzun yıllar boyunda İstanbul’a hizmet verdi.

1905 ve 1970 yıllarında iki kez onarım geçiren hamam, 2000 yıllarında tamamen kullanılamayacak hale geldi.

Nevmekan Kuzguncuk açıldı

Tarihi hamamdan kütüphane kafeye dönüştürülen Kuzguncuk Nevmekan’ın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış için Kuzguncuk Nevmekan’ın yolunu tutan Ensonhaber ekibi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a mikrofon uzattı.

"Bir sosyal odak olacak"

Fahrettin Altun, açılış ile ilgili şu cümleleri kullandı;

Üsküdar’ımız açısından çok kıymetli bir eser. Bu eserin varlığıyla birlikte burası bir sosyal odak olacak. Nevmekan'lar zaten Üsküdar için de İstanbul için de bir marka. Gençlerimiz özellikle çok teveccüh gösteriyor. Üsküdar’ımıza, halkımıza hayırlı uğurlu olsun.

"170 yıllık bir eseri ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Hilmi Türkmen ise şu ifadeleri aktardı;

Üsküdar’ımızın en güzel en kadim en tarihi mahallelerinden birinde, Kuzguncuk’tayız. Kuzguncuk’ta 170 yıllık bir eseri ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası 1854 yılında yapılmış tarihi hamam fonksiyonunu icra etmiş sonra bu özelliğini kaybetmiş, burada yazlık sinema günleri düzenlenmiş aynı zamanda burası kültürel bir miras.

"Orijinale uygun şekilde restore ederek hizmete açıyoruz"