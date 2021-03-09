Nevruz ne zaman kutlanır? 2021 Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün?

Nevruz ne zaman kutlanır? 2021 Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün?

Nevruz, baharın gelişini simgeleyen, tarihi kökenleri eskilere dayanan ve birçok ülke tarafından farklı şekilde kutlanan bayram olarak biliniyor. 2021 Nevruz Bayramı tarihi de merak konusu oldu.

Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı her yıl Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor.

Nevruz, baharın ilk günüdür ve bugün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun oluştuğu gündür. Güneş, ekvatora dik açıyla gelir ve geceyle gündüz birbirine eşitlenir. Hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattında olur.

Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Nevruz ne zaman sorusu merak ediliyor. Peki, Nevruz ne demek, ne zaman kutlanacak? 2021 Nevruz Bayramı ne zaman? İşte merak edilenler..

2021 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz her yıl 21 Mart’ta kutlanmaktadır. Kuzey Yarım küredeki ilklerdeyse ilkbaharın başlangıcını temsilen 22 veya 23 Mart tarihlerinde de Nevruz bayramı kutlanmaktadır.

BM Genel Kurulu, 2010 yılından başlayarak 21 Mart’ı ‘’Dünya Nevruz Bayramı’’ kabul etmektedir.

2021 yılında Nevruz Bayramı 21 Mart Pazar gününe denk gelmektedir.

NEVRUZUN ANLAMI

Nevruz geleneğinin tarihin en son Buzul Çağı'nın bitmesinden hemen önceki günlere yani 15.000 yıl öncesine kadar uzanır.

Efsanevi Pers Kralı Cemşid, Indo-Iranlıların avcılıktan hayvacılığa ve yerleşik yaşama geçişini temsil eder.

O çağlarda mevsimler insanoğlunun hayatında günümüzdekinden daha yaşamsal bir önem arz ediyordu ve yaşamla ilgili her şey dört mevsim ile çok yakından ilgiliydi.

Zor geçmiş bir kışın ardından gelen bahar, tabiat ananın çiçekler, yeşillenenen bitkiler uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması demektir.

TÜRKLERDE NEVRUZ

Nevruz, Göktürklerin Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder.

Türkiye'de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri'nde ise resmî bayram olarak kutlanırken, 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından Bayram olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir.

Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Her bir çağ ise sekiz Keh ten ibarettir. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu güne ve yeni yılın başladığı âna Yılgayak denir.

Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın Celali Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21 mart, Divânu Lügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir. Türk edebiyatı ve musikisine de Nevruz; Nevruz-ı Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı Seba olarak girmiştir.

Tarihte pek çok devlet tarafından bayram ve gelenek olarak kutlanmıştır. Bunların başında Anadolu beylikleri, Eski Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı gelir.

Selçuklu ve Osmanlı'da millî bayram olarak kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı. Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı macun Osmanlı döneminden kalan bir kültür olarak bu gün hâlâ Manisa'da 21 Mart'ta Mesir macunu şenlikleri yapılmaktadır.