Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, canlı yayında, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Canlı yayınla istifasını duyuran Rasim Arı, sağlık sorunları yaşadığını belirterek, istifasının başka yönlere çekilmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde olduğunun altını çizen Rasim Arı, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken koltuk derdine düştüğünü iddia ettiği şahıslara da sitem etti.

"45 YAŞINDA BİR KARDEŞİNİZİ BU ŞEHRE FEDA ETTİM"

Rasim Arı, canlı yayında istifasını şu sözlerle açıkladı:

"Seçim sürecinde '45 yaşındayım ve 45 yaşında bir kardeşinizi bu şehre feda edeceğim' diyordum. Gerçekten de feda oldum. Bu 21 aylık süre içerisinde, 18 aydır yumuşak yatakta vallahi billahi yatmadım.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, istifa etti VİDEO

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"BAŞI DİK HİZMET ETTİĞİM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDİYORUM"

Sürekli bu şekilde yatan biri sağlıklı kalamaz. Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ediyorum.

"EĞER TEK KURUŞ BOĞAZIMDAN İNMİŞSE, RABBİM BUGÜN CANIMI ALSIN"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde ve izindeyim. Kimsenin buradan fitne fesat çıkarmasına izin vermeyeceğim. Bu sağlık sorunlarıyla ilgili acaba toparlayabilir miyim derken, belediye başkanı arayanları da Allah'a havale ediyorum.

Bu kardeşiniz, eğer tek kuruş boğazından aşağıya inmişse Rabbim benim boğazıma durdursun ve bugün canımı alsın.

"BAŞKAN ARAYAN ARKADAŞLAR, BENİMLE İLGİLİ ALGI YAPMASIN"

Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Başımız dik, alnımız açıktır. Ancak daha önce bahsetmiş olduğum gibi; siyasette, ticarette, bürokraside ayrılanların arkasından çok şey söylenir.

O yüzden bu belediye başkanı arayan arkadaşlardan istirhamım bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip benimle ilgili algı yapmasınlar.

Yani toplumdaki sevgimize, bu şehrin bize olan muhabbetine leke getirecek, kendileri veya yakınları aracılığıyla itibar suikastına kalkışırlarsa onları halka ve Hakk’a havale ediyorum."