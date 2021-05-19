Milli Mücadele’nin başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102’nci yıl dönümünde, tarihi Nevşehir Kalesi’nde dev bayrak açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dev Türk Bayrağı Nevşehir Kalesi’nde dalgalandırıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü sonrası, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 102’nci yılı dolayısı ile 102 genç, dev Türk bayrağını Damat İbrahim Meydanı’ndan Nevşehir Kalesi’ne kadar ellerinde taşıdı.

Uzunluğu 22 metre, eni 15 metre ebadındaki bayrak, tarihi kalede surların arasında açıldı.

“BİR MİLLETİN DİRİLİŞİNİN TARİHİ”

Gençlerin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Bugün, bir milletin dirilişinin, emperyalizme karşı kazandığı zaferin başlangıç tarihi. Yüce Önder Atatürk’ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı harekatını başlatmasını anıyoruz. Dev bayrağımızı belediye binamızdan kaleye kadar çıkardık. Bu büyük günde bugünün anlamını idrak etmek için bu tür etkinliklerin yapılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Kalesi’nde dev Türk bayrağı açıldı ViDEO