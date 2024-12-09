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Nevşehir, Erzurum ve Rize'ye şehit ateşi düştü

Nevşehir, Erzurum ve Rize'ye şehit ateşi düştü Düşen askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in acı haberi Nevşehir'e, Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit acısı memleketi Rize'ye, Hava Astsubay Çavuş Talha Nergiz’in şehit olduğu haberi Erzurum'daki ailesine verildi.