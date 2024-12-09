Nevşehir, Erzurum ve Rize'ye şehit ateşi düştü

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü.
Askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz de şehit oldu...
Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in şahadet haberini Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ailesine yetkililer verdi.
Acı haberi alan baba İkram, anne Sevgi ve eşi Bahar İpek, Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı.
Şehit İpek'in babaevine Türk bayrağı asıldı.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıldır görev yaptığı belirtilen Hüseyin İpek'in yarın memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ...
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit acısı memleketi Rize'nin Çayeli ilçesine düştü.
Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehadet haberi Çayeli Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki ailesine verildi.
Evlatlarının acı haberini alan baba İbrahim ve anne Esen Kalyoncu, fenalaştı.
Kalyoncu'nun evine Türk bayrağı asılırken, şehidin naaşının yarın memleketine gönderileceği belirtildi.
Öte yandan, şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi.
ERZURUM'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Hava Astsubay Çavuş Talha Nergiz’in şehit olduğu haberini, Palandöken ilçesi kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi.
Zübeyde-Ahmet Nergiz çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Talha Nergiz'in cenazesinin Isparta'daki işlemlerin ardından Erzurum'a getirilip burada yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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