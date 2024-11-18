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İHA

Neşvehir'de kamyoneti ile seyir halindeyken bir akaryakıt istasyonunda bulunan oto yıkama servisinin duvarına çarparak durabildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yapılan alkol testinde 1,51 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"İNANMIYORUM KOMİSERİM"

Trafik ekipleri sürücüye uygulanan ceza tutanaklarını imzalatmak istedi. Önce alkollü olduğuna inanmayan sürücü, "İnanmıyorum komiserim, bir daha ölçebilir miyiz?" diyerek tekrar ölçüm yapılmasını istedi.

Daha sonra alkollü olduğunu kabul eden sürücü bu sefer de ceza tutanaklarını alkollü oluğu için imzalamak istemedi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sürücüye 2. kez alkollü araç kullanmaktan ve sürücü belgesini ibraz etmemekten toplamda 8 bin 75 lira para cezası uygulanırken, kamyonet de trafikten men edildi.