Nevşehir'de başıboş köpekler turiste saldırdı Nevşehir'de ailesiyle birlikte Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Avustralyalı turiste sokak köpeği saldırdı.

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İHA

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldi.

Birçok vatandaşı yaralayan ve ölümüne neden olan köpekler, tehlike saçıyor.

Bu tehlikenin ortaya çıktığı yerlerden biri de doğal güzellikleri ve tarihiyle ünlü Nevşehir'in Kapadokya bölgesi.

UNESCO’nun hem doğal hem de kültür miras listesinde yer alan, dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da turistlerin başı, başıboş sokak köpekleriyle dertte.

AİLESİYLE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI: BAŞIBOŞ KÖPEKLER SALDIRDI

Öyle ki sabah saatlerinde Göreme beldesinde bulunan Uzundere Vadisi'nde eşi ve iki çocuğu ile birlikte yürüyüşe çıkan Avustralyalı Richard Dearden, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

"BİR BARINAK YAPILIP TOPLANMALILAR"

Bacağından yaralanan turist Dearden yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde eşim ve çocuklarım ile vadi yürüyüşüne gitmiştik. Köpekler oynarken bir tanesi bir anda üzerime saldırıp ısırdı. Hiç saldırgan gözükmüyorlardı, ısıracağını tahmin etmemiştim. Ailemle birlikte geziyordum, bebeğim kucağımdaydı. O anda saldırdı. Çocuğuma saldırmadığı için çok mutluyum. Köpekleri bir araya toplamanın çok zor olduğunu biliyorum ama bir barınak yapılıp toplanmalılar.” şeklinde konuştu.

'HASTANEYE GÖTÜREREK TEDAVİSİNİ YAPTIRDIK'

İşletme sahibi Selim Coşkun da yaptığı açıklamada, “Dün sabah saatlerinde müşterimiz Uzundere Vadisi'ne gezmeye çıkmış. Orada köpek saldırmış. Yürüyerek buraya kadar gelmişler. Biz de misafirimizi hastaneye götürerek tedavisini yaptırdık.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)