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İHA

Ramazan bayramının 9 güne çıkmasının ardından Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde ki doluluk oranı yüzde yüzü buldu.

Bölgede bulunan yaklaşık 850 konaklama tesislerinde bulunan 36 bin yatağın tamamı doldu.

UÇUŞLAR BAYRAM SABAHI TEKRAR BAŞLADI

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyen yerli turistler, bayram sabahında havalanan sıcak hava balonları ile Kapadokya bölgesini kuş uçuşu seyretme imkanı bulurken, balona binemeyen yerli ve yabancı turistler ise Kapadokya bölgesinin seyir tepelerinde uçan balonları izleri.

Bölgede hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan sıcak hava balon uçuşları bayram sabahı tekrar başladı. Havalanan sıcak hava balonları Kapadokya semalarında yeniden görsel şölen oluşturdu.

TURİSTLER BALONLARDA YER BULAMADI

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesine bağlı Aşk Vadisinden havalanan 156 sıcak hava balonları ile yaklaşık 3 bin 500 yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Balonlarda yer bulamayan turistler ise Kapadokya vadilerini doldurarak bu görsel şöleni izledi.

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Kapadokya tatili için Muğla'dan gelen Gül Özilter yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir şey yaşayacağım. Kapadokya'yı çok beğendim. Kiliseleri, şapelleri ve peribacalarını ilk defa gördüm. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Kapadokya bölgesini havadan izleyeceğim.

"TALEP ÇOK FAZLA"

Sıcak hava balon pilotu Efsal Durak'da açıklamasında "İki günün ardından bugün tekrar uçuyoruz. Bayramın ilk gününde havada olacağız. Hava güzel, iyi bir uçuş olacak. Talep çok fazla. Bugün yaklaşık 156 balon ile beraber gökyüzünde bir şölen oluşacak. Misafirlerimize bu deneyimi yaşatmak için buradayız" dedi.

Kapadokya'yı dünyanın buluştuğu yer olarak nitelendiren Nuri Çelik'de yaptığı açıklamada "Kapadokya çok güzel bir yer. Muhteşem bir atmosfer ver. Herkesin buraya gelip bu duyguyu tatmasını isterim" ifadelerini kullandı.