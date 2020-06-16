Nevşehir'de musluklardan şerbet ve limonata akacak

Nevşehir’in en işlek caddelerinden olan Atatürk Bulvarı'ndaki Ali-Meliha Dirikoç Çeşmesi'nin musluklarından artık yaz aylarında soğuk şerbet ve limonata, kış aylarında ise sıcak süt akacak.

Osmanlı geleneğini yaşatmak için şehrin cadde ve sokaklarında vatandaşlara şerbet ikramında bulunan Nevşehir Belediyesi, şehrin en büyük çeşmelerinden biri olan ve mimarisi ile dikkat çeken Ali-Meliha Dirikoç Çeşmesi'nin musluklarından şerbet akıtmaya başladı.

ÇEŞMEDEN ŞERBETİN YANI SIRA LİMONATA DA AKACAK

Sıcak yaz aylarında vatandaşların soğuk şerbetin yanı sıra limonata ve suyu afiyetle içeceği çeşmeden kış aylarında ise sıcak süt ikramında bulunulacak.

Hayırsever vatandaşların da katkısı ile gerçekleştirilen uygulamanın ilk gününde çeşmenin musluklarından doldurduğu şerbetleri vatandaşlara ikram eden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimizi güzelleştirmeye ve bu şehri marka şehir haline getirmeye gayret ediyoruz. Beraberinde de Türkiye’de ve dünyada farklı güzelliklerle anılan bir şehir oluşturmak istiyoruz. Daha önce vatandaşlarımıza ‘Bu şehrin çeşmelerinden şerbet akıtacağız’ diyerek söz vermiştim. Şimdi bunun çalışmasını tamamlayarak uygulamaya başladık. Şehrimizin en büyük çeşmesinden yaz aylarında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak soğuk su, limonata ve şerbet, kış aylarında da sıcak süt ikram edeceğiz. Yaz aylarında insanlarımız bu caddeden geçerken serinleyip, nefes alabilmek için şerbet ve limonatalarını içecekler. Bunların hiçbirisi bizim kendi babamızın malı değil. Şehrimizin insanlarımızın katkısı ile olan şeyler. İnşallah buradan da bir hayır dua alırsak ne mutlu bizlere. Hem işlerimiz rast gider hem de şehrimiz duaya boğulmuş olur. İşte biz bu şekilde şehrimizin iyi, güzel şeylerle anılmasını istiyoruz. Bunlar daha başlangıç. Her geçen gün şehirde farklı bir sürprize şahit olacaksınız” dedi.