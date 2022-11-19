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    Nevşehir'de öğretmenlerin sınav heyecanı

    MEB'in yaptığı kariyer sınavına gelen öğretmenler, araçlarını park edecek yer konusunda zorlandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 10:44
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    Nevşehir'de öğretmenlerin sınav heyecanı

    Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ilk kez bugün uygulanmaya başladı.

    81 ilde 1489 okulda sınava girecek öğretmenler sabahın erken saatlerinde okullara geldi.

    Nevşehir'de çeşitli okulların bahçesinde sınav giriş saatini bekleyen adaylar, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

    Araçlar yolu kapattı

    Adayların araçlarını sınava girecekleri okulların çevresine park etmesi nedeniyle, cadde kenarlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

    Nevşehir de öğretmenlerin sınav heyecanı #1

    Kariyer sınavı

    AA'nın haberine göre; tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 150 dakika sürecek. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak.

    Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

    Nevşehir de öğretmenlerin sınav heyecanı #2

    Nevşehir de öğretmenlerin sınav heyecanı #3


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