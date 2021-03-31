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    Nevşehir’de park halindeki araç bir anda alev aldı

    Otomobilden çıkan alevler üzerine kendilerini dışarıya atan iki kişinin o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 17:22
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    Nevşehir’de park halindeki araç bir anda alev aldı

    Nevşehir’in 15 Temmuz Mahallesi'ne bağlı Şifa Meydanı'nda bir eczane önünde duran 38 NU 727 plakalı otomobil, bir anda alev alıp yanmaya başladı.

    ARAÇTAKİLER PANİĞE KAPILDI

    Aracın sürücü Özkan D. ve arabada bulunan bir kişi kendilerini son anda dışarı attı. Yanan araca ise çevre esnafı yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti.

    Aracın alev alev yanması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Nevşehir’de park halindeki araç bir anda alev aldı #1

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