Nevşehir’de park halindeki araç bir anda alev aldı

Otomobilden çıkan alevler üzerine kendilerini dışarıya atan iki kişinin o anları kameraya yansıdı.

Nevşehir’in 15 Temmuz Mahallesi'ne bağlı Şifa Meydanı'nda bir eczane önünde duran 38 NU 727 plakalı otomobil, bir anda alev alıp yanmaya başladı.

ARAÇTAKİLER PANİĞE KAPILDI

Aracın sürücü Özkan D. ve arabada bulunan bir kişi kendilerini son anda dışarı attı. Yanan araca ise çevre esnafı yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti.

Aracın alev alev yanması ise güvenlik kamerasına yansıdı.