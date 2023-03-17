Nevşehir'de Recep Tayyip Erdoğan isimli genç milletvekili aday adayı oldu 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adaylığı başvurularına AK Parti İl Başkanlığındana başvurdu. Gencin adını duyanlar bir süre inanmadı.

Türkiye seçim sürecine hazırlanıyor...

Seçime sayılı günler kala çalışmalar hız kazanmadan devam ediyor.

Partilerin milletvekili aday adaylığı süreçleri de 15 Mart 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayarak 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 19.00’da sona erecek.

Nevşehir'in Kavak beldesinde şaşırtan bir olay yaşandı.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığına milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Bilgisayar programcılığından mezun

24 yaşındaki genç gerekli evrakı doldurup parti binasında AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran'a teslim etti.

Erdoğan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi.

"Şevkle hizmet vermek için aday adaylığı başvurusunda bulundum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile isimdaş olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

Yıllardır AK Parti'ye hizmet vermiş bir ailenin ferdiyim. Ben de AK Parti'nin aktif bir üyesi olarak heyecanla, şevkle hizmet vermek için aday adaylığı başvurusunda bulundum.

"Girdiğim ortamlarda ismime inanmayanlar oluyor"

"1999 yılında Cumhurbaşkanımızın şiir okumasından dolayı hapse girmesinden babam çok etkilenmiş." ifadesini kullanan Erdoğan, bundan dolayı babasının kendisine "Recep Tayyip" ismini verdiğini anlattı.

Erdoğan, "İsmimden çok memnunum. Girdiğim ortamlarda ismime inanmayanlar oluyor. Lisede, üniversitede arkadaş ortamlarında kimliğimi görmek isteyenler oluyordu." diye konuştu.

"Gençlerin varlığını destekleyen bir partiyiz"

AK Parti İl Başkanı Kemikkıran da milletvekili aday adaylığı sürecinde partilerinde başvuru yoğunluğu yaşandığını belirterek, Erdoğan'a başarı diledi.

Kemikkıran, şunları kaydetti: