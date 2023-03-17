Nevşehir'de Recep Tayyip Erdoğan isimli genç milletvekili aday adayı oldu

Türkiye seçim sürecine hazırlanıyor...
Seçime sayılı günler kala çalışmalar hız kazanmadan devam ediyor.
Partilerin milletvekili aday adaylığı süreçleri de 15 Mart 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayarak 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 19.00’da sona erecek.
Nevşehir'in Kavak beldesinde şaşırtan bir olay yaşandı.
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığına milletvekili aday adaylığı için başvurdu.
Bilgisayar programcılığından mezun
24 yaşındaki genç gerekli evrakı doldurup parti binasında AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran'a teslim etti.
Erdoğan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi.
"Şevkle hizmet vermek için aday adaylığı başvurusunda bulundum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile isimdaş olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:
Yıllardır AK Parti'ye hizmet vermiş bir ailenin ferdiyim. Ben de AK Parti'nin aktif bir üyesi olarak heyecanla, şevkle hizmet vermek için aday adaylığı başvurusunda bulundum.
"Girdiğim ortamlarda ismime inanmayanlar oluyor"
"1999 yılında Cumhurbaşkanımızın şiir okumasından dolayı hapse girmesinden babam çok etkilenmiş." ifadesini kullanan Erdoğan, bundan dolayı babasının kendisine "Recep Tayyip" ismini verdiğini anlattı.
Erdoğan, "İsmimden çok memnunum. Girdiğim ortamlarda ismime inanmayanlar oluyor. Lisede, üniversitede arkadaş ortamlarında kimliğimi görmek isteyenler oluyordu." diye konuştu.
"Gençlerin varlığını destekleyen bir partiyiz"
AK Parti İl Başkanı Kemikkıran da milletvekili aday adaylığı sürecinde partilerinde başvuru yoğunluğu yaşandığını belirterek, Erdoğan'a başarı diledi.
Kemikkıran, şunları kaydetti:
Gençlerin siyasette yer alması Cumhurbaşkanımızın çok değer verdiği bir husus. 21 Ocak 2017'de TBMM'de yoğun mücadele verilerek Anayasa değişikliği yapıldı ve seçilme yaşı 18'e indirildi. Gençlerin ve kadınların siyasette yer almasına çok ehemmiyet veren ve parlamentoda en fazla genç ve kadın milletvekili olması yönünde aday belirleyen bir siyasi partinin mensubu olmak bize mutluluk veriyor.