Nevşehir'in Nar beldesinde sabah saatlerinde bağ evlerinin çatısında çalışma yapan iki kişi, şiddetli rüzgara yakalandı.
Rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatı, işçilerin üzerine düştü.
Savrulan çatı üzerinde bulunan iki işçi, çatının altında kalarak yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, yaralıları enkaz altından çıkardı.
YARALILARDAN BİRİ ELDE TAŞINDI
Yaralılardan biri polis otosuyla hastaneye götürülürken, diğer yaralı 300 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
İlk müdahalesi yapılan yaralı, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vücutlarında kırıklar oluşan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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