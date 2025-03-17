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Nevşehir’de rüzgarda uçan çatı işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı

Nevşehir’de rüzgarda uçan çatı işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı Şehir merkezine bağlı Nar beldesinde şiddetli rüzgar, bir bağ evinin çatısını uçurdu. O sırada çatı üzerinde çalışan iki kişi, çökme sonucu enkaz altında kalarak yaralandı.