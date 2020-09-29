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    Nevşehir’de toz bulutu oluştu

    Nevşehir’de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte göz gözü görmedi.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 20:48
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 20:48
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    Nevşehir’de toz bulutu oluştu

    Nevşehir’de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte vatandaşların görüş açısı kısa süreliğine kayboldu.

    GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

    Otomobillerin güçlükle hareket ettiği görülürken şehirde oluşan toz bulutu vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarına kaydedildi.

    Nevşehir'de oluşan toz bulutu bir süre sonra yerine yağmur yağışına bıraktı.

    Nevşehir’de toz bulutu VİDEO

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