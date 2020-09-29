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- Nevşehir’de toz bulutu oluştu
Nevşehir’de toz bulutu oluştu
Nevşehir’de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte göz gözü görmedi.
- İHA
- 29.09.2020 - 20:48
- Güncelleme : 29.09.2020 - 20:48
Nevşehir’de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte vatandaşların görüş açısı kısa süreliğine kayboldu.
GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ
Otomobillerin güçlükle hareket ettiği görülürken şehirde oluşan toz bulutu vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Nevşehir'de oluşan toz bulutu bir süre sonra yerine yağmur yağışına bıraktı.