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İHA

Nevşehir'de iki genç motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptı.

Akan trafikte birbirleriyle yarışan gençler, bu sefer motor üzerinde yatarak yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENEREK SÜRÜCÜLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Canlarını hiçe sayan gençlerin o anları ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Görüntüler, sosyal medyada inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önce motosikletlerin plakasını sonra da sürücülerini tespit etti.

81 BİN 40 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Motosikletlerden birinin sürücüsü Eren A. ve diğer sürücü Ergül A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Ehliyetsiz oldukları tespit edilen gençlere diğer kural ihlalleriyle birlikte toplamda 81 bin 40 lira trafik cezası kesilirken, motosikletler de trafikten menedildi.