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    Nevşehir'de yaralı taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı

    Avanos ilçesinde kaza geçiren bir kişiyi hastaneye götürdüğü esnada gurbetçi Ömer Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 22:55
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    Nevşehir'de yaralı taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı

    Nevşehir'in Avanos ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.

    Muhammed D. yönetimindeki ambulanstaki sağlık görevlileri, Kalaba beldesinde motosiklet kazasında yaralanan Sedat T'yi hastaneye ulaştırmak üzere ambulansa aldı.

    GURBETÇİNİN ARACIYLA ÇARPIŞTI

    Nevşehir Devlet Hastanesi’ne seyir halinde olan ambulans, gurbetçi Ömer Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

    Kazada ambulans sürücüsü, 2 sağlık çalışanı ve Sedat T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Nevşehir de yaralı taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı #1

    Nevşehir de yaralı taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı #2

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