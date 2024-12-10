Isparta'dan dün sabah saatlerinde yürekleri yakan bir haber geldi.
Dün saat 11.00 sıralarında, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.
Acı olayda, 6 askerimiz de şehit oldu..
ACI HABER NEVŞEHİR'E DÜŞTÜ
Düşen askeri helikopterde şehit olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in acı haberi, memleketi Nevşehir'de yaşayan ailesine ulaştı.
BABAEVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in şahadet haberini Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ailesine yetkililer verdi.
Acı haberi alan baba İkram, anne Sevgi ve eşi Bahar İpek'in Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. Şehit İpek'in babaevine Türk bayrağı asıldı.
7 YILDIR GÖREV YAPIYORDU...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıldır görev yaptığı belirtilen Hüseyin İpek'in bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
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