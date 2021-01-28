Bir YouTube kanalına konuk olan Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi içgüdüsünün yüksek olduğunu ve siyaseti çok iyi okuyabildiğini söyledi.

Gazeteci Nevşin Mengü, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

'Türkiye'de Tansiyon Düşmeli' başlıklı videoda Adem Metan, Nevşin Mengü'ye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 tane olumlu şeyinden bahset desem ne söylemek istersin?" diye sordu.

NEVŞİN MENGÜ'DEN 'OLUMLU' ERDOĞAN CEVABI

Metan'ın sorusu üzerine Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ilk defa olumlu şeyler söyledi.

Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi siyasetçilerin dünyada çok az olduğunu belirtti.

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi- İZLE

"SİYASİ İÇGÜDÜSÜ ÇOK İYİ BİRİSİ, SİYASETİ İYİ OKUYABİLİYOR"

Erdoğan'ın siyaseti iyi okuyabildiğini belirten Mengü, "Siyasi içgüdüsü çok iyi birisi, siyaseti okuyabiliyor. Bir de mesela hep Erdoğan veyaset altında mı falan deniyor, bence Erdoğan ne kandırılacak, ne de vesayet altına alınacak kadar saf biri değil, gayet zeki birisi." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI OLMASA 20 YILDIR İKTİDARDA KALAMAZ"

Mengü ayrıca, "Erdoğan başarılı olmasa 20 yıldır iktidarda kalamaz, o anlamda hakkını teslim etmek lazım." diyerek verdiği yanıtı noktaladı.

Mengü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soruya verdiği yanıtın tamamı şu şekilde:

"Bir kere adam 20 yıldır öyle veya böyle iktidarda, bu bir başarıdır. Dünyada böyle çok az siyasetçi var. Siyasi içgüdüsü çok iyi birisi, siyaseti okuyabiliyor. Bir de mesela hep Erdoğan veyaset altında mı falan deniyor, bence Erdoğan ne kandırılacak, ne de vesayet altına alınacak kadar saf biri değil, gayet zeki birisi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri o anlamda iyi okuyan cin gibi biri. Bunlar olumlu tarafları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Zaten öyle veya böyle başarılı olmasa bunca yıl iktidarda kalamaz, o anlamda hakkını teslim etmek lazım."