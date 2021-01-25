Nevşin Mengü, Cüneyt Arkın'ın kendisine verdiği cevapla ilgili sevinenlerin çok tehlikeli bir gidişi anlamadığını söyledi.

Gazeteci Nevşin Mengü, Rusya'da çıkan olaylarda polislere saldıran bir göstericinin görüntülerini paylaşarak, "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" dedi.

Bu sözlere cevap veren Cüneyt Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz." dedi.

Arkın'ın bu sözleri sosyal medyada fazlasıyla RT ve beğeni aldı.

Nevşin Mengü, gelen tepkilere YouTube hesabından yaptığı yayında cevap verdi.

Bu cevap üzerinden Türk toplumu üzerine analiz yapan Nevşin Mengü, ulusun birliktelik duygusunun yok edildiğini savunarak bu gidişatın kötü olduğunu söyledi.

Nevşin Mengü, Cüneyt Arkın'ın tepkisine cevap verdi VİDEO

"ŞÖYLE KAPAK, CÜNEYT ŞÖYLE GEÇİRDİ, BÖYLE GEÇİRDİ FALAN..."

Nevşin Mengü, "Bir espri yaptım. Cüneyt Arkın da cevap vermiş. Buna bayıldılar. Şöyle kapak, Cüneyt şöyle geçirdi, böyle geçirdi falan.. İyi bir şey yaptıklarını sanıyorlar ama ulusun birliktelik duygusunun yok ediyorlar. Çok zeki olduklarını sanıyorlar ama bu çok tehlikeli bir gidiş. Bu böyle giderse Türk toplumu hasta olur. Espri yaptı aslında, kızmam gülüp geçerim. Cüneyt Arkın'ın bilmediği şeyler var.." ifadelerini kullandı.

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