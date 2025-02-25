Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nu savundu: Diploma tartışması inanılmaz

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CHP'de erken seçim tartışmaları beraberinde ön seçim gündemini getirdi.

Her fırsatta İstanbul'u bir basamak olarak kullanan ve adaylık için her yolu deneyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da ön seçime tek aday girerek nihayet amacına ulaştı...

İMAMOĞLU'NUN ŞAİBELİ DİPLOMASI

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm parti içi muhalefetine rağmen adaylığını dayatan İmamoğlu, bu kez 'şaibeli diploma' konusuyla gündemde...

İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz şekilde geçiş yaptığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı.

YÖK RAPORU 'USULSÜZLÜK VAR' DEDİ

Savcılık talebiyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından usul, tanınırlılık, kontenjan ve başvuru tarihi bakımından birçok yönde hukuki şartlara uyulmadan yatay geçiş yapıldığı yönünde rapor hazırlanırken muhalif gazeteler buna rağmen İmamoğlu'nu savunmaya geçti.

NEVŞİN MENGÜ SAVUNMAYA GEÇTİ

Onların başında ise Nevşin Mengü geliyor...

İmamoğlu'nun masrafını İBB kaynaklarından karşıladığı Roma gezisine de katılan gazeteciler arasında olan Mengü, diploma tartışmalarının gereksiz olduğunu söyledi.

Mengü X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda şu koşullarda İmamoğlu'nun diplomasını tartışıyor olmamız inanılmaz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN FARKLI TUTUM

Ortada YÖK raporu varken İmamoğlu'nu savunmaya geçen Mengü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki diploma iddiaları tartışmaları sırasında tutunduğu tavır akıllara geldi.

Mengü o dönemde yaptığı bir paylaşımda, "Diploma özel hayatın gizliliğine giriyorsa neden her iş başvurusunda fani vatandaşlardan diploma örneği istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Mengü'nün bu ikiyüzlü tutumu, sosyal medyada gündem oldu.